Луцького активіста звинувачують у шахрайстві на 10 млн гривень

З січня 2011 року по липень 2016 року чоловік ошукав 13 людей

Прокуратура Волинської області скерувала до Луцького міськрайонного суду обвинувальний акт щодо засновника громадської організації "Фонд місцевого розвитку", якого обвинувачують у вчиненні низки шахрайств, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та опорі працівникові правоохоронного органу. Про це повідомила прес-служба прокуратури.

"З січня 2011 року по липень 2016 року чоловік, повідомляючи неправдиві відомості про те, що для розвитку власного бізнесу, пов’язаного із наданням інформаційних послуг з оформлення населенню віз для виїзду за кордон, а також для торгівлі валютою на міжбанківській біржі йому необхідні кошти, які в подальшому поверне з відсотками, увійшов у довіру до 13 громадян та отримав від них у позику майже 10 млн. 150 тис. грн. в різних валютах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, не маючи наміру повертати позичальникам кошти, він частину використав для власних потреб, а частину - понад півмільйона гривень - вніс на рахунки своєї громадської організації та перемістив на рахунки інших суб'єктів господарювання.

Крім того, під час санкціонованого судом обшуку у його помешканні 2 березня 2018 року активіст вчинив опір працівнику правоохоронного органу.

Наразі чоловік перебуває під вартою.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києва засудив до 9 років тюрьми чоловіка, який у своєму "пункті обміну" ошукав людей на 165 тис. доларів.