Луцкий террорист заявил, что планировал захватить собор

Задержанный за захват заложников в Луцке Максим Кривош сначала замышлял устроить подобный акт в соборе Святой Троицы. По его словам, он хотел вернуться в собор "со своей правдой".

Об этом Кривош заявил на суде по избранию меры пресечения.

В частности, на вопрос о том, правда ли, что он хотел сначала захватить собор Святой Троицы, Кривош ответил утвердительно.

"Объясняю, потому что я там в духовной семинарии… я там увидел… я туда пришел за духовностью. И поэтому я хотел эту акцию сделать показательной, этот перфоманс… Хотел сделать в этом соборе, потому что я с него начинал, я хотел найти правду, я хотел вернуться со своей правдой к нему. Но поскольку он сейчас закрыт, карантин и так далее, поэтому пришлось мне выбирать альтернативный способ", - заявил Кривош.

Он также добавил, что выбрал автобус случайным образом.

Отметим, сегодня суд в Луцке взял его под стражу сроком на два месяца.

Напомним, 21 июля вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками и удерживал их в течение около 12 часов; он также выдвигал требования к президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим органам власти.

После переговоров с Зеленским Кривош сдался правоохранителям и отпустил заложников, пострадавших не было.