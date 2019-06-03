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У Луцьку замінували обласну лікарню

Новини » Надзвичайні події    03.06.2019 - 10:27
У Луцьку замінували обласну лікарню
Фото: мінування обласної лікарні в Луцьку (volynnews.com)

З лікарні евакуюють пацієнтів

У Луцьку невідомі повідомили про замінування Волинської обласної лікарні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Волинські новини".

Так, йдеться про замінування будівлі обласної лікарні, що знаходиться на вулиці Грушевського.

 Фото: евакуація пацієнтів з лікарні

З лікарні евакуюють пацієнтів, на місці працюють вибухотехніки.

Нагадаємо, в кінці травня у Вінниці співробітники Національної поліції перевірили інформацію про замінування 28 об'єктів у місті. Зокрема, 29 травня на електронну пошту поліції прийшло повідомлення про замінування житлових будинків, дитячих садків, торговельних центрів, громадського транспорту та залізничного вокзалу.

Крім того, 29 травня у Миколаєві в поліцію надійшло анонімне повідомлення про знаходження вибухонебезпечного пристрою на території готелю по проспекту Центральний, після чого клієнтів і працівників закладу евакуювали. Правоохоронці обстежують приміщення готелю і прилеглу територію.

Як писало РБК-Україна раніше, 28 травня у Національну поліцію Одеської області надійшло повідомлення про мінування 15 житлових будинків, 6 медичних установ, залізничного вокзалу та Міжнародного аеропорту Одеса.

Поліція затримала двох "мінерів" У Вінниці замінували 28 об'єктів
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