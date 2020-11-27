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В Луцке задержали мужчину, хранившего дома арсенал оружия

Автор: Роман Тверденко

В Луцке задержали мужчину, который хранил дома арсенал оружия. Среди найденного были гранаты, пистолеты и различные комплектующие.

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Об этом сообщает Национальная полиция.

Установлено, что 53-летния житель Луцка держал в собственной квартире оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

В ходе обысков правоохранители изъяли два пистолета, почти 300 патронов различного калибра, три корпуса гранат Ф-1, три зажигателя УЗРГМ, комплектующие к огнестрельному оружию и огнепроводный шнур.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ч.1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное поведение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

В четверг сообщалось, что СБУ обнаружила оружейный тайник в здании президии Национальной академии аграрных наук. В нем найдены оружие, взрывчатка и боеприпасы.

Также, в среду военнослужащие пограничного отряда в Донецкой области обнаружили на заброшенной базе отдыха схрон с четырьмя гранатометами и боеприпасами. Все оружие изъяли и о находке сообщили в полицию.

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