UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Луцке в результате ракетного удара по аэродрому погиб человек

Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты выпустили три ракеты по Луцкому аэродрому утром в пятницу, 11 марта. В результате обстрелов смертельные ранения получил один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Луцка Игоря Полищука.

"Сегодня ориентировочно в 5:45 прозвучало три взрыва. Попало три ракеты в наш военный аэродром. Есть один погибший. Информация о пострадавших, их количестве, степени тяжести ранений уточняется. На месте событий работает ГСЧС", - отметил городской голова.

Напомним, сегодня противник нанес авиаудары также по Днепру и Ивано-Франковску.

Кроме того, оккупанты обстреляли в ночь на 11 марта Чернигов. В городе отсутствует водоснабжение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуВойна России против Украины