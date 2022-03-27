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В Луцке прогремели взрывы. Граждан призывают оставаться в укрытиях

Фото: в Луцке прогремели взрывы. Граждан призывают оставаться в укрытиях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Луцке прогремели взрывы. Призывают людей не покидать укрытие, а также не распространять никакой информации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу городского головы Игоря Полищука.

"Уважаемые лучане и жители общины! Оставайтесь в укрытиях!",- пишет Полищук.

Также городской голова призвал не публиковать фото, видео или другую информацию о взрывах.

Как отмечает другое издание "12 канал", жители города сообщают о пожаре в окрестностях Луцка.

ОБНОВЛЕНО:

Согласно данным "Суспільне Волинь"- в городе раздался еще один взрыв.

ОБНОВЛЕНО:

"О взрывах, которые раздались. Это были ракетные удары по нефтебазе. Воздушная тревога продолжается. Будьте в укрытиях!", - пишет глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко.

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