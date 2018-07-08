В Луцке Порошенко и Дуда участвую в мероприятиях по случаю годовщины Волынской трагедии

В Старом городе перекрыли въезд, охрана работает в усиленном режиме

Президент Польши Анджей Дуда сегодня, 8 июля находится с официальным визитом в Луцке и принимает участие в мероприятиях, приуроченных к 75 годовщине Волынской трагедии. Об этом сообщает Нromadske radio.

Как сообщается, в настоящее время Дуда находится в соборе святых апостолов Петра и Павла в г. Луцке, где совершается святая месса.

Также в мероприятиях принимает участие президент Украины Петр Порошенко, который приехал с делегацией в 10 утра.

Как сообщает издание, в Старом городе перекрыли въезд, охрана работает в усиленном режиме. На месте работает полиции и СБУ. Людей проверяют на входе в Старый город на наличие запрещенных предметов.

Фото: Президент Польши Анджей Дуда находится с официальным визитом в Луцке

Отметим, Волынская трагедия - этнический конфликт между украинцами и поляками в 1943 году при участии Украинской Повстанческой Армии и польской Армии Крайовой.

Напомним, накануне обе палаты парламента, Сейм и Сенат приняли изменения в закон о институт национальной памяти'памяти (ИНП).

Также сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил за изъятие нормы об уголовной ответственности за обвинение поляков в военных преступлениях в годы Второй мировой войны, которая содержится в скандальном законе о Институт национальной памяти.

Речь шла об отмене уголовной ответственности за утверждения о причастности поляков к преступлениям нацистов во время Второй мировой войны. Согласно закону, наказуемой стала формулировка "польские лагеря смерти", которая относится к нацистских концлагерей на территории Польши.