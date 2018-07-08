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У Луцьку Порошенко і Дуда беру участь у заходах нагоди відзначення роковин Волинської трагедії

НовиниПолітика    08.07.2018 - 11:55
Фото: Петро Порошенко й Анджей Дуда (прес-служба АПУ)
Фото: Петро Порошенко й Анджей Дуда (прес-служба АПУ)

У Старому місті перекрили в’їзд, охорона працює в посиленому режимі

Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні, 8 липня перебуває з офіційним візитом у Луцьку і бере участь у заходах, приурочених до 75 роковин Волинської трагедії. Про це повідомляє Нromadske radio.

Як повідомляється, наразі Дуда перебуває у соборі святих апостолів Петра і Павла у м. Луцьку, де відбувається свята меса.

Також в заходах бере участь президент України Петро Порошенко, який приїхав з делегацією о 10 ранку.

У Старому місті перекрили в’їзд, охорона працює в посиленому режимі. На місці працює поліції та СБУ. Людей перевіряють на вході в Старе місто на наявність заборонених предметів.

 

Фото: Президент Польщі Анджей Дуда перебуває з офіційним візитом у Луцьку

Зазначимо, Волинська трагедія - етнічний конфлікт між українцями і поляками в 1943 році за участі Української Повстанської Армії та польської Армії Крайової.

Нагадаємо, напередодні обидві палати парламенту, Сейм і Сенат прийняли зміни в закон про інститут національної пам'яті (ІНП).

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький выступив за вилучення норми про кримінальної відповідальності за звинувачення поляків у військових злочинах в роки Другої світової війни, яка міститься в скандальному законі про Інститут національної пам'яті.

Мова йшла про скасування кримінальної відповідальності за твердження про причетність поляків до злочинів нацистів під час Другої світової війни. Згідно із законом, караною стала формулювання "польські табори смерті", яка відноситься до нацистських концтаборів на території Польщі.

Порошенко 8 липня перебуватиме у Польщі з робочим візитом
Теги публікації: Порошенко Петро, Україна, Луцьк, Польша, Анджей Дуда, волынская трагедия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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