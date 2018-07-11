В Луцке полковника полиции задержали на взятке

В Луцке и.о. начальника управления внутренней безопасности задержали на взятке в 3 тыс. долларов

На получении взятки в Луцке задержан чиновник внутренней безопасности полиции. Им оказался 38-летний и.о. начальника Волынского управления внутренней безопасности полиции в звании полковника, передает в Facebook Департамент внутренней безопасности (ДВБ) Нацполиции.

Отмечается, что главный борец с коррупцией в рядах областной полиции был разоблачен его коллегами. Полковник требовал и получил взятку за непривлечение к ответственности сотрудника полиции.

"За непривлечение сотрудника областной полиции к уголовной ответственности чиновник пожелал получить 3 тысячи долларов "вознаграждения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в конце 2017 года во время проведения итоговых совещаний, руководство Департамента внутренней безопасности отметило неудовлетворительную работу Волынского подразделения службы. Впоследствии работники центрального аппарата ДВБ получили оперативную информацию о причастности руководителя этого управления в коррупционной деятельности.

По собранным материалам было начато уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины.

Полковника полиции задержали сразу после получения им взятки. В ближайшее время полицейскому объявят подозрении и изберут меру пресечения.

Как прокомментировал начальник ДВБ Нацполиции генерал полиции третьего ранга Евгений Коваль, сотрудник ДВБ, которого заподозрят в противоправной деятельности, "будет нести ответственность по всей строгости закона, без всяких исключений".

Фото: задержание сотрудника полиции (facebook.com/ДВБ)

Как стало известно местным СМИ, задержанный - и.о. начальника Волынского управления внутренней безопасности полиции Руслан Макогончук.

Напомним, вчера, 10 июля 2018, сотрудники Службы безопасности Украины в Кировоградской области разоблачили на взятке майора полиции.