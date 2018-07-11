У Луцьку полковника поліції затримали на хабарі

У Луцьку в.о. начальника управління внутрішньої безпеки затримали на хабарі у 3 тис. доларів

На отриманні хабара у Луцьку затримано посадовця внутрішньої безпеки поліції. Ним виявився 38-річний в.о. начальника Волинського управління внутрішньої безпеки поліції у званні полковника, передає у Facebook Департамент внутрішньої безпеки (ДВБ) Нацполіції.

Зазначається, що головного борця з корупцією у лавах обласної поліції було викрито його колегами. Полковник вимагав та отримав хабар за непритягнення до відповідальності працівника поліції.

"За непритягнення співробітника обласної поліції до кримінальної відповідальності посадовець забажав отримати 3 тисячі доларів "винагороди", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що наприкінці 2017 року під час проведення підсумкових нарад, керівництво Департаменту внутрішньої безпеки відзначило незадовільну роботу Волинського підрозділу служби. Згодом працівники центрального апарату ДВБ отримали оперативну інформацію про причетність керівника цього управління до корупційної діяльності.

За зібраними матеріалами було розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК України.

Полковника поліції затримали одразу після одержання ним хабара. Найближчим часом поліцейському оголосять підозру та оберуть міру запобіжного заходу.

Як прокоментував начальник ДВБ Нацполіції генерал поліції третього рангу Євген Коваль, працівник ДВБ, якого запідозрять у протиправній діяльності, "нестиме відповідальність за всією суворістю закону, без жодних виключень".

Фото: затримання поліцейського (facebook.com/ДВБ)

Як стало відомо місцевим ЗМІ, затриманий - в.о. начальника Волинського управління внутрішньої безпеки поліції Руслан Макогончук.

Нагадаємо, вчора, 10 липня 2018, співробітники Служби безпеки України у Кіровоградській області викрили на хабарі майора поліції.