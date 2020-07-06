В Луцке полицейский на служебном авто врезался в столб, есть пострадавшие

В понедельник, 6 июля, в Луцке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля патрульных. Авария произошла в 5:30 утра.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Волынской области.

Как отмечается, ДТП произошло на улице Владимирской.

"По предварительной информации, полицейский, управляя автомобилем Mitsubishi Outlender при обстоятельствах, которые выясняются, совершил наезд на электроопору, в результате ДТП водитель транспортного средства и пассажир получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали правоохранители. Детали происшествия еще устанавливаются.

Напомним, ранее в ДТП под Львовом погиб человек и еще трое пострадали.

Также РБК-Украина писало, что 3 июля во Львовской области в аварии с микроавтобусом пострадали 11 человек, их госпитализировали.