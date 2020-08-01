В Луцке отказываются усиливать карантин, хотя город в красной зоне

В городском совете Луцка заявили, что не будут усиливать карантин. С 3 августа город относится к "красному" уровню эпидемической опасности.

Об этом заявил советник мэра Луцка Игорь Полищук в Facebook.

По его словам, решение об отнесении города в красную зону карантина "непонятное", поскольку в последнее время по статистике по уровню заболеваемости COVID-19 в городе ничего не изменилось.

"Сообщаем, что Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытия любых заведений в связи с вышеуказанным непонятным решением", - написал Полищук.

Он добавил, что если центральная власть хочет ввести карантин, пусть вводит чрезвычайное положение и "только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения".

Как известно, новые правила адаптивного карантина, по которым Украину разделят на четыре зоны, вступят в силу 3 августа. Их просмотр планируется каждую пятницу.

РБК-Украина писало, что 31 июля город Луцк внесли в "красную" зону карантина.

Впоследствии в УЗ заявили, что прекращают остановку пассажирских поездов в Луцке.