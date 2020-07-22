В Луцке ослабят карантин в церквях и кинотеатрах: фильмы можно смотреть без масок

В храмах может быть в два раза больше людей
Городской совет Луцка решил ослабить карантин, открыть кинотеатры и разрешить посещать церкви большему количеству людей. На сеансах кино можно будет находиться без защитной маски.
Об этом в Facebook сообщил советник городского головы Игорь Полищук.
По его словам, во время заседания сессии городского совета приняли решение:
В то же время Полищук в комментариях к своему сообщению отметил, что смотреть фильмы в кинотеатрах можно будет без защитных масок.
Напомним, по состоянию на 22 июля в Украине не готовы к ослаблению карантина 7 областей, среди которых есть Волынская.
Также сообщалось, адаптивный карантин в Украине продлили еще на месяц, но с изменениями.
Кроме этого, РБК-Украина сообщало, что суды оштрафовали только каждого 20-го нарушителя карантина за время эпидемии коронавируса в Украине.