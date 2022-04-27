Пришли "стереть" нацию с лица земли. Денисова призвала ООН расследовать преступления РФ
Российские военные, совершив незаконное вторжение в Украину 24 февраля, своей целью считают уничтожение нации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.
По словам Денисовой, в соцсети "слили" фото листовки, которую распространяют в церквях, где черным по белому написано: "Стереть украинскую нацию с лица земли".
"После того, как фото листовок распространилось в сети Интернет, в Брянской епархии русской церкви стали оправдываться, что они поддельные", - отметила Денисова.
Она призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты преступления геноцида и нарушений прав человека России в Украине.
Напомним, в селах Горностаевской территориальной общины (Херсонская область) российские военные проводят обыски.
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