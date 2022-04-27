Пришли "стереть" нацию с лица земли. Денисова призвала ООН расследовать преступления РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

По словам Денисовой, в соцсети "слили" фото листовки, которую распространяют в церквях, где черным по белому написано: "Стереть украинскую нацию с лица земли".

"После того, как фото листовок распространилось в сети Интернет, в Брянской епархии русской церкви стали оправдываться, что они поддельные", - отметила Денисова.

Она призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты преступления геноцида и нарушений прав человека России в Украине.