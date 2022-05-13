Луцк решил закрыть детсады до конца военного положения

В Луцкой территориальной общине до завершения военного положения, 25 мая, детские сады не будут работать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Директор департамента образования Луцкого городского совета Виталий Бондарь рассказал, что такое решение приняла комиссия, которая осматривала укрытия в детсадах Луцка. Отмечается, что ситуацию безопасности в заведениях признали ненадлежащей

"Если у нас завершается военное положение, дальше нет необходимости оставаться в приостановленном образовательном процессе. Будем открывать учебные заведения. Будем смотреть по количеству желающих", - сказал директор департамента.

Также он добавил, что всего в Луцкой общине есть 51 коммунальный детсад.