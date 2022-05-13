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Луцьк вирішив закрити дитсадки до кінця воєнного стану

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Луцьк, П'ятниця 13 травня 2022 17:37
Луцьк вирішив закрити дитсадки до кінця воєнного стану У Луцьку не працюватимуть дитсанки (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Луцькій територіальній громаді до завершення воєнного стану, 25 травня, дитячі садочки не працюватимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар розповів, що таке рішення ухвалила комісія, яка оглядала укриття в дитсадках Луцька. Зазначається, що безпекову ситуацію в закладах визнали неналежною

"Якщо в нас завершується воєнний стан, далі не має необхідності залишатися в призупиненому освітньому процесі. Будемо відкривати заклади освіти. Будемо дивитися за кількістю охочих", - сказав директор департаменту.

Також він додав, що усього в Луцькій громаді є 51 комунальний дитсадок.

Раніше ми повідомляли, що у Луцьку розпочали демонтаж радянської символіки на Меморіалі Вічної Слави.

Також ми писали, що у Львові запрацюють півсотні дитсадків.

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