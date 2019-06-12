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Прокуратура согласовала подозрение двум итальянцам, воевавшим на стороне "ДНР"

Новости » Общество    12.06.2019 - 18:05
Прокуратура согласовала подозрение двум итальянцам, воевавшим на стороне "ДНР"
Иллюстративное фото (facebook .com/tgorlovka)

Прокуратура согласовала заочное сообщение о подозрении двум гражданам Италии

Прокуратура Донецкой области согласовала заочное сообщение о подозрении двум гражданам Италии, которые воевали на стороне боевиков "Донецкой народной республик". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря генерального прокурора Украины Ларису Сарган.

Прокуратура Донецкой области согласовала заочное сообщение о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины, 43-летнему и 30-летнему гражданам Италии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне террористической организации "ДНР".

В ходе досудебного расследования установлено, что в 2014 году граждане Италии прибыли в город Ясиноватая Донецкой области для добровольной службы на террористов в составе одного из незаконных вооруженных формирований. В их обязанности входило вооруженное дежурство на блокпосту и выполнение боевых задач, поставленных руководством.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. В ближайшее время прокуратура обратится в суд за разрешением на задержание подозреваемых с целью их повода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Павлоградский городской районный суд Днепропетровской области признал гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации в Украине и приговорил его к 13 годам тюрьмы с конфискацией имущества. 

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