Луценко заявив про затримання екс-керівника "ЦВК ДНР"

Фото: Роман Лягін (facebook.com)

Лягіну інкримінується державна зрада

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про затримання Романа Лягіна - колишнього керівника "Центральної виборчої комісії "Донецької народної республіки". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Луценка.

За словами Луценка, Лягіну інкримінують державну зраду.

"ГПУ та СБУ затримали керівника "Центральної виборчої комісії ДНР", який у травні 2014 року організовував та проводив так званий референдум ДНР. Громадянину Лягіну інкримінується державна зрада. На все приходить час розплати", - написав генпрокурор.

Відзначимо, в березні 2019 з'явилася інформація про те, що Лягін виїхав на підконтрольну Україні територію за програмою Служби безпеки України "Повернись додому", яка звільняє учасників незаконних формувань від кримінальної відповідальності. У самій СБУ цю інформацію офіційно не підтверджували.

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