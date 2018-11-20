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Луценко заявил об успехах в расследовании большинства нападений на активистов

Новости » Происшествия    20.11.2018 - 12:43
Луценко заявил об успехах в расследовании большинства нападений на активистов
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Луценко провел встречу с руководителями диппредставительств стран Евросоюза

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил об успехах в расследовании большинства нападений на общественных активистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Как отмечается, вчера, 19 ноября 2018 года, Луценко провел встречу с руководителями дипломатических представительств стран Евросоюза, в ходе которой рассказал о состоянии досудебного расследования дел в отношении преследований и нападений на общественных активистов, в том числе убийства Екатерины Гандзюк.

"Екатерина Гандзюк была одной из немногих активистов для общины, а не для личного обогащения. Исполнители вместе с организатором установлены и задержаны", - сказал он, добавив, что в большинстве дел относительно преследований и нападений на общественных активистов правоохранительные органы имеют успехи в расследованиях.

Напомним, ранее сообщалось, что временная следственная комиссия (ВСК) Верховной рады по вопросам нападений на общественных активистов будет работать по инцидентам, которые произошли в пяти областях Украины. В частности, речь идет о Херсоне, Одессе, Киеве, Харькове и Севєродонецке.

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