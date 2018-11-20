Луценко заявив про успіхи у розслідуванні більшості нападів на активістів

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Луценко провів зустріч з керівниками диппредставництв країн Євросоюзу

Генпрокурор України Юрій Луценко заявив про успіхи у розслідуванні більшості нападів на громадських активістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

Як зазначається, вчора, 19 листопада 2018 року, Луценко провів зустріч з керівниками дипломатичних представництв країн Євросоюзу, у ході якої розповів про стан досудового розслідування справ стосовно переслідувань та нападів на громадських активістів, у тому числі вбивства Катерини Гандзюк.

"Катерина Гандзюк була однією з небагатьох активістів для громади, а не для особистого збагачення. Виконавці разом з організатором встановлені та затримані", - сказав він, додавши, що у більшості справ стосовно переслідувань та нападів на громадських активістів правоохоронні органи мають успіхи у розслідуваннях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної ради з питань нападів на громадських активістів буде працювати по інцидентах, які трапились у п’яти областях України. Зокрема, йдеться про Херсон, Одесу, Київ, Харків та Севєродонецьк.