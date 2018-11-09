Луценко заявил, что дело Стерненко передали в Киев

Фото: Юрий Луценко (из открытых источников)

Дело передали из-за подозрения в связях между нападающими и правоохранителями

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что дело нападении на экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко забрали из Одессы и передали в Киев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "1+1".

"Можно передать господину Стерненко, что его дело забрали из Одессы в силу подозрений в определенных коррумпированных и личных связях между нападающими и отдельными правоохранителями. Я контролирую это дело. Я надеюсь, что нападавшие будут наказаны, но по установлению заказчиков надо, конечно, еще работать", - сказал Юрий Луценко.

Напомним, ранее сообщалось, что 24 мая в Одессе произошло нападение на Стерненко. По его словам, он оказывал сопротивление, в результате чего один из нападавших был тяжело ранен и впоследствии скончался. Позже полиция задержала второго фигуранта нападения на активиста. Нападение на Стерненко в Одессе квалифицировали по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе как покушение на убийство.