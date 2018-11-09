Луценко заявив, що справу Стерненка передали до Києва

Фото: Юрій Луценко (з відкритих джерел)

Справу передали через підозри у зв’язках між нападниками та правоохоронцями

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що справу нападу на екс-лідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка забрали з Одеси та передали до Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "1+1".

"Можна передати пану Стерненко, що його справа забрана із Одеси в силу підозр у певних корумпованих і особистих зв’язках між нападниками і окремими правоохоронцями. Я контролюю цю справу. Я сподіваюсь, що нападники будуть покарані, але щодо замовників треба, звичайно, ще працювати", - сказав Юрій Луценко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 24 травня в Одесі стався напад на Стерненка. За його словами, він чинив опір, в результаті чого один з нападників був важко поранений і згодом помер. Пізніше поліція затримала другого фігуранта нападу на активіста. Напад на Стерненка в Одесі кваліфікували за кількома статтями Кримінального кодексу України, у тому числі як замах на вбивство.