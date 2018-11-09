ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Луценко заявив, що справу Стерненка передали до Києва

Новини » Політика    09.11.2018 - 05:16
Фото: Юрій Луценко (з відкритих джерел)
Фото: Юрій Луценко (з відкритих джерел)

Справу передали через підозри у зв’язках між нападниками та правоохоронцями

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що справу нападу на екс-лідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка забрали з Одеси та передали до Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "1+1".

"Можна передати пану Стерненко, що його справа забрана із Одеси в силу підозр у певних корумпованих і особистих зв’язках  між нападниками і окремими правоохоронцями. Я контролюю цю справу. Я сподіваюсь, що нападники будуть покарані, але щодо замовників треба, звичайно, ще працювати", - сказав Юрій Луценко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 24 травня в Одесі стався напад на Стерненка. За його словами, він чинив опір, в результаті чого один з нападників був важко поранений і згодом помер. Пізніше поліція затримала другого фігуранта нападу на активіста. Напад на Стерненка в Одесі кваліфікували за кількома статтями Кримінального кодексу України, у тому числі як замах на вбивство.

В Одеській обл. поліцейські застрелили підозрюваного у вбивстві вчителя на кладовищі НАБУ отримало доступ до фінансових документів родини Луценка, - джерела
Новини України ОдесаЮрій ЛуценкоОдесанападактивисты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся