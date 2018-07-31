Луценко взяв на особистий контроль справу про напад на чиновницю міськради Херсона

Злочин перекваліфіковано на ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу

Генеральний прокурор України Юрій Луценко взяв під особистий контроль кримінальне провадження за фактом нападу на чиновницю міської ради Херсона Катерини Гандзюк, яку облили кислотою 31 липня. Про це повідомляє Twitter прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, Луценко взяв під особистий контроль кримінальну справу, відкриту за фактом нападу на Гандзюк.

"Генпрокурор Луценко взяв під особистий контроль кримінальну справу, відкриту за фактом нападу на К. Гандзюк. Злочин, попередньо кваліфіковано як "хуліганство", вже перекваліфіковано на 2 ч. ст.121 КК україни "Умисні тяжкі тілесні ушкодження, вчинені з метою залякування потерпілого", - повідомила вона.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року, в Херсоні вранці невідомий облив кислотою керуючу справами виконкому міської ради і громадську діячку Катерину Гандзюк. Інцидент стався на вулиці 49 Гвардійської дивізії. Поліція оголосила в розшук нападника на чиновницю міської ради Гандзюк.