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Интервью

Луценко не выполнил обещание относительно Приирпенья, - активисты

НовостиПроисшествия    22.06.2018 - 19:19
Фото: Юрий Луценко (rada.gov.ua)
Фото: Юрий Луценко (rada.gov.ua)

Активисты заявили об отсутствии реакции правоохранителей на беспредел в Приирпенье

Общественное движение "Ирпень против коррупции и новых лиц" 22 июня 2018 года в УНИАН провел пресс-конференция "Требования общины и кто виноват в Ирпенском Чикаго" с целью обратиться к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко относительно отсутствия реакции со стороны ГПУ на "беззаконие" в Ирпене.

23 июня 2017 года генпрокурор Юрий Луценко назвал Ирпень "точкой местного Чикаго". Прошел год со дня обещания генпрокурора прекратить беззаконие в Приирпенье, но с тех пор никаких сдвигов не произошло, отметили активисты.

По их данным, сейчас в Ирпене продолжается активный "деребан" земли лесных угодий, поймы, детских лагерей, и тому подобное, а рыночная стоимость одной "сотки" в Ирпене давно превысила 5000 долларов. Без поддержки правоохранительных органов, как отметил год назад Луценко, подобные сделки проходить не могут.

Однако, по свидетельствам местных активистов, несмотря на ряд нарушений закона в этом регионе, правоохранительные органы не реагируют должным образом. При этом активные жители региона, общественные организации отправили за последние несколько лет более трехсот запросов, жалоб и обращений, обращались к генеральному прокурору Украины, начальнику главного управления Национальной полиции в Киевской области Д. Ценова, руководителю Киево-Святошинской местной прокуратуре Киевской области Ю. Дмитруню, первому заместителю прокурора Киевской области И. Грабцю. Но должного реагирования со стороны правоохранительных органов так и не получили.

Тем самым ГПУ, по мнению активистов, фактически способствует преступникам, которые "цинично и нагло" игнорируют законы Украины и пренебрегают интересами общества. Ситуация с каждым днем обостряется, а социальная напряженность в регионе только растет.

Жители Ирпенского региона обьединились в общественное движение против произвола местных чиновников, которых, по их словам, "покрывает" Генпрокуратура. Сотни участников движения с требованием беспристрастного расследования правоохранительными органами дел, открытых против Ирпенского мэра и его команды, организовались в антикоррупционный автопробег 16 июня.

В конце пресс-конференции организаторы отметили: "Все, что требует общество от Юрия Луценко - это выполнение его профессиональных обязанностей на должности генпрокурора. Сейчас ситуация в Приирпенье обостряется, поэтому община настроена решительно - усиливать давление на власть, чтобы добиться решения острых вопросов".

В Приирпенье протестовали против бездеятельности ГПУ
Теги публикации: Ирпень  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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