Луценко не виконав обіцянку щодо Приірпіння, - активісти

Активісти заявили про відсутність реакції правоохоронців на беззаконня в Приірпінні

Громадський рух "Ірпінь проти корупції і нових облич" 22 червня 2018 року в УНІАН провів прес-конференція "Вимоги громади та хто винен у Ірпінському Чікаго" з метою звернулитись до генерального прокурора України Юрія Луценка щодо відсутності реакції зі сторони ГПУ на "беззаконня" у Ірпіні.

23 червня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко назвав Ірпінь "точкою місцевого Чікаго". Пройшов рік від дня обіцянки генпрокурора припинити беззаконня у Приірпінні, але відтоді жодних зрушень не відбулося, зазначили активісти.

За їхніми даними, наразі в Ірпені продовжується активний "деребан" землі лісових угідь, пойми, дитячих таборів, тощо, а ринкова вартість однієї "сотки" в Ірпені давно перевищила 5000 доларів. Без підтримки правоохоронних органів, як зауважив рік тому Луценко, подібні оборудки проходити не можуть.

Проте, за свідченнями місцевих активістів, попри низку порушень закону України в цьому регіоні, правоохоронні органи не реагують належним чином. При цьому активні мешканці регіону, громадські організації відправили за останні декілька років більше трьохсот запитів, скарг та звернень, звертались до самого генерального прокурора України, начальника головного управління Національної поліції в Київській області Д. Ценова, керівника Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Ю. Дмитруня, першого заступника прокурора Київської області І. Грабця. Але належного реагування з боку правоохоронних органів так і не отримали.

Тим самим ГПУ, на думку активістів, фактично потурає злочинцям, які "цинічно і зухвало" ігнорують закони України і нехтують інтересами громади. Ситуація щодень загострюється, а соціальна напруга у регіоні тільки зростає.

Мешканці Ірпінського регіону об'єднались в громадський рух проти свавілля місцевих чиновників, яких, за їх словами, "покриває" Генпрокуратура. Сотні учасників руху з вимогою неупередженого розслідування правоохоронними органами справ, відкритих проти Ірпінского мера та його команди, організувались в антикорупційний автопробіг 16 червня.

Наприкінці прес-конференції організатори зазначили: "Все, що вимагає громада від Юрія Луценка - це виконання його професійних обов'язків на посаді генпрокурора. Наразі ситуація в Приірпінні загострюється, тому громада налаштована рішуче - посилювати тиск на владу, щоб домогтись вирішення болючих питань".