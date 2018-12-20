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Луценко: вместе с Советом Европы продолжаем реформировать Генпрокуратуру

Новости » Политика    20.12.2018 - 14:27
Луценко: вместе с Советом Европы продолжаем реформировать Генпрокуратуру
Фото: Юрий Луценко и Мортен Энберг (пресс-служба)

Луценко рассказал об инициативе "Организационный анализ Генеральной прокуратуры Украины"

В декабре 2018 года в Генпрокуратуре стартовала поддержанная Советом Европы инициатива под названием "Организационный анализ Генеральной прокуратуры Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генпрокурора Юрия Луценко в ходе брифинга 20 декабря.

Целью проекта является увеличение организационной и операционной эффективности в работе Генеральной прокуратуры и внедрение успешного мирового опыта в ее деятельность.

Над этой задачей в течение ближайших месяцев будут работать ведущие эксперты в области организационного консалтинга, в частности, специалисты международной компании PwC, вовлеченной Советом Европы. Эксперты проведут независимую операционную диагностику и разработают практический пошаговый план внедрения рекомендаций.

"Последние два с половиной года мы в Генеральной прокуратуре делаем то, что казалось многим невозможным - кардинальными реформами превращаем старого полутоталитарного монстра в адвоката государства, который в своей работе ориентируется на европейские стандарты и руководствуется принципом Закона и Справедливости. Пришло время сделать решающий шаг к необратимости реформ в Генпрокуратуре. При поддержке Совета Европы мы начинаем проект дальнейшего реформирования и повышения эффективности работы ГПУ", - заявил Луценко.

Как подчеркнул Луценко, для утверждения успеха ведомству нужен профессиональный независимый анализ организационного устройства и управленческой деятельности ГПУ, необходимы рекомендации по построению рабочих процессов.

"Мы с радостью воспримем выводы международных специалистов и экспертов. Ведь за ними будут идти содержательные рекомендации, реализация которых поспособствовует эффективности работы нашего ведомства", - подчеркнул он.

Как заявил председатель Офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг, эта инициатива является составной частью общего Плана действий Совета Европы и Украины.

"Организационный анализ внедряется в рамках проекта "Дальнейшая поддержка реформы уголовной юстиции в Украине", финансируемого правительством Дании. Его реализация - это также важная часть выполнения Стратегии реформирования правосудия на 2015-2020 гг и Дорожной карты реформирования прокуратуры, утвержденной ГПУ. Мы рады, что имеем возможность поддержать предоставление практических и полезных рекомендаций, которые будут способствовать позитивным изменениям в Украине,а также высоко ценим настрой Генеральной прокуратуры на сотрудничество", - отметил он.

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