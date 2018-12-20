Луценко: разом з Радою Європи продовжуємо реформувати Генпрокуратуру

Фото: Юрій Луценко і Мортен Енберг (прес-служба)

Луценко розповів про ініціативу "Організаційний аналіз Генеральної прокуратури України"

У грудні 2018 року в Генпрокуратурі стартувала підтримана Радою Європи ініціатива під назвою "Організаційний аналіз Генеральної прокуратури України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генпрокурора Юрія Луценка в ході брифінгу 20 грудня.

Метою проекту є збільшення організаційної та операційної ефективності в роботі Генеральної прокуратури та впровадження успішного світового досвіду в її діяльність.

Над цим завданням протягом найближчих місяців будуть працювати провідні експерти в області організаційного консалтингу, зокрема, фахівці міжнародної компанії PwC, залученої Радою Європи. Експерти проведуть незалежну операційну діагностику і розроблять практичний покроковий план впровадження рекомендацій.

"Останні два з половиною роки ми в Генеральній прокуратурі робимо те, що багатьом здавалося неможливим - кардинальними реформами перетворюємо старого напівтоталітарного монстра в адвоката держави, який у своїй роботі орієнтується на європейські стандарти і керується принципом Закону і Справедливості. Настав час зробити вирішальний крок до незворотності реформ в Генпрокуратурі. За підтримки Ради Європи ми починаємо проект подальшого реформування та підвищення ефективності роботи ГПУ", - заявив Луценко.

Як наголосив Луценко, для затвердження успіху відомству потрібен професійний незалежний аналіз організаційного устрою та управлінської діяльності ГПУ, необхідні рекомендації з побудови робочих процесів.

"Ми з радістю сприймемо висновки міжнародних фахівців та експертів. Адже за ними будуть йти змістовні рекомендації, реалізація яких посприяє ефективності роботи нашого відомства", - підкреслив він.

Як заявив голова Офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг, ця ініціатива є складовою частиною загального Плану дій Ради Європи і України.

"Організаційний аналіз впроваджується в рамках проекту "Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні", що фінансується урядом Данії. Його реалізація - це також важлива частина виконання Стратегії реформування правосуддя на 2015-2020 рр. та Дорожньої карти реформування прокуратури, затвердженої ГПУ. Ми раді, що маємо можливість підтримати надання практичних і корисних рекомендацій, які сприятимуть позитивним змінам в Україні, а також високо цінуємо настрій Генеральної прокуратури на співпрацю", - зазначив він.