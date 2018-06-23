Департамент спецрасследований Горбатюка трансформируется в следственное управление, - Сарган

Департамент спецрасследований Горбатюка занимается расследованием дел Майдана

Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины, которым руководит Сергей Горбатюк, трансформируется в следственное управление. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Департамент спецрасследований С.Горбатюка трансформируется в следственное управление, а прокуроры переходят в отдел процессуального руководства. Такой вариант разделения процессуальных руководителей от следователей происходит для приведения структуры Генеральной прокуратуры Украины в соответствие с действующим законодательством", - написала она.

Сарган также отметила, что в результате реформирования ни один следователь или процессуальный руководитель по делам Майдана не будет уволен или заменен.

Как отмечается, подразделение ГПУ под управлением Горбатюка продолжит расследовать дела Майдана. Когда именно произойдет реорганизация Сарган не сообщила.

Департамент спецрасследований С.Горбатюка трансформируется в следственное управление, а процкери переходят в департамент... Опубликовано Ларисой Сарган Суббота, 23 июня 2018 г.

Напомним, ранее Горбатюк заявлял, что существует угроза того, что Департамент спецрасследований ГПУ может прекратить свое существование в том виде, в котором он сейчас функционирует.