Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Департамент спецрасследований Горбатюка трансформируется в следственное управление, - Сарган

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 12:57
Фото: Сергей Горбатюк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: Сергей Горбатюк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Департамент спецрасследований Горбатюка занимается расследованием дел Майдана

Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины, которым руководит Сергей Горбатюк, трансформируется в следственное управление. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Департамент спецрасследований С.Горбатюка трансформируется в следственное управление, а прокуроры переходят в отдел процессуального руководства. Такой вариант разделения процессуальных руководителей от следователей происходит для приведения структуры Генеральной прокуратуры Украины в соответствие с действующим законодательством", - написала она.

Сарган также отметила, что в результате реформирования ни один следователь или процессуальный руководитель по делам Майдана не будет уволен или заменен.

Как отмечается, подразделение ГПУ под управлением Горбатюка продолжит расследовать дела Майдана. Когда именно произойдет реорганизация Сарган не сообщила.

 

Департамент спецрасследований С.Горбатюка трансформируется в следственное управление, а процкери переходят в департамент...

Опубликовано Ларисой Сарган Суббота, 23 июня 2018 г.

Напомним, ранее Горбатюк заявлял, что существует угроза того, что Департамент спецрасследований ГПУ может прекратить свое существование в том виде, в котором он сейчас функционирует.

ГПУ закрыла уголовное производство против "Новой Почты" Генпрокурор обвинил регламентный комитет ВР в нарушении закона
Теги публикации: ГПУ, Сергей Горбатюк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Надя Дорофеева и Дмитрий Комаров просят помочь четырехлетней Кире
Внезапно: Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в Киеве (фото, видео)
"Как мне жаль": Лолита пожаловалась, что ее не пускают в Украину (фото)
"Мы очень боимся": продюсер Лободы рассказала, почему певица не выступает в Украине
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь