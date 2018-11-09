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Луценко рассказал, как Порошенко отреагировал на его заявление об отставке

Новости » Политика    09.11.2018 - 03:01
Фото: Юрий Луценко (gp.gov.ua)
Фото: Юрий Луценко (gp.gov.ua)

Луценко заверил, что его заявление лежит на столе у Порошенко

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что президент Петр Порошенко негативно воспринял заявление о его отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТСН".

Луценко также добавил, что его заявление об увольнении лежит на столе у Порошенко. Порошенко рассмотрит заявление Луценко после возвращения из рабочей поездки из-за границы.

"Я с президентом имел острый разговор, он не воспринял моего шага. Он узнал все за минут пять до моего захода в Верховную Раду. Тем не менее, я сказал, что это мое принципиальное решение", - сказал Луценко.

Напомним, ранее сообщалось, что 6 ноября Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке.

Как писало РБК-Украина, в тот же день в Раде выступали представители правоохранительных органов с отчетом о ходе расследования дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Отметим, нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года - неизвестный брызнул в Гандзюк кислотой возле ее дома. После нападения Гандюк госпитализировали, позже ее перевезли в больницу в Киеве. По факту нападения сначала открыли дело по статье хулиганство, позже - покушение на жизнь, после смерти Гандзюк дело расследуется по статье "законченное убийство".

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Новости Украины Порошенко ПетрЮрий ЛуценкоотставкаЕкатерина Гандзюк
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