Луценко розповів, як Порошенко відреагував на його заяву про відставку

Фото: Юрій Луценко (gp.gov.ua)

Луценко запевнив, що його заява лежить на столі у Порошенка

Генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що президент Петро Порошенко негативно сприйняв заяву про його відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТСН".

Луценко також додав, що його заява про звільнення лежить на столі у Порошенка. Порошенко розгляне заяву Луценка після повернення з робочої поїздки з-за кордону.

"Я з президентом мав гостру розмову, він не сприйняв мого кроку. Він дізнався про все за хвилин п'ять до мого заходу у Верховну Раду. Тим не менше, я сказав, шо це моє принципове рішення", - сказав Луценко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 6 листопада Юрій Луценко заявив, що подасть заяву про відставку.

Як писало РБК-Україна, в той же день в Раді виступали представники правоохоронних органів зі звітом про хід розслідування справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Зазначимо, напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року - невідомий бризнув в Гандзюк кислотою біля її будинку. Після нападу Гандюк госпіталізували, пізніше її перевезли в лікарню в Києві. За фактом нападу спочатку відкрили справу за статтею про хуліганство, пізніше - замах на життя, після смерті Гандзюк справа розслідується за статтею "закінчене вбивство".