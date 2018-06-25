Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Луценко провел встречу с генеральным прокурором Китая

НовостиОбщество    25.06.2018 - 17:37
Фото: Юрий Луценко и Чжан Цзюнь (twitter.com/SarganLarysa)
Фото: Юрий Луценко и Чжан Цзюнь (twitter.com/SarganLarysa)

Луценко находится с официальным визитом в КНР

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко находится с официальным визитом в Китайской народной республике (КНР). Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Twitter.

Также сегодня состоялась встреча Луценко с Генеральным прокурором КНР Чжан Цзюнем в Верховной народной прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что Китайская Народная Республика заинтересована в создании зоны свободной торговли и установлении безвизового режима с Украиной.

Адвокаты семей Небесной сотни требуют от Луценко не ликвидировать Департамент спецрасследований Луценко и Матиос незаконно вмешивались в следствие по делам Майдана, - Горбатюк
Теги публикации: Юрий Луценко, Китай  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Долбаная штирлициада": Бабченко пожаловался на жизнь в "бункере" после покушения
Квартира за тысячу долларов: как в Украине живут города-призраки
"Алиби" возвращаются: сестры Завальские сделали неожиданное заявление
"На душе светло": Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь