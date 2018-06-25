Луценко провел встречу с генеральным прокурором Китая

Луценко находится с официальным визитом в КНР
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко находится с официальным визитом в Китайской народной республике (КНР). Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Twitter.
Также сегодня состоялась встреча Луценко с Генеральным прокурором КНР Чжан Цзюнем в Верховной народной прокуратуре.
Напомним, ранее сообщалось, что Китайская Народная Республика заинтересована в создании зоны свободной торговли и установлении безвизового режима с Украиной.