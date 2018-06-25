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Луценко провів зустріч з генеральним прокурором Китаю

НовиниСуспільство    25.06.2018 - 17:37
Фото: Юрій Луценко і Чжан Цзюнь (twitter.com/SarganLarysa)
Фото: Юрій Луценко і Чжан Цзюнь (twitter.com/SarganLarysa)

Луценко перебуває з офіційним візитом у КНР

Генеральний прокурор України Юрій Луценко перебуває з офіційним візитом у Китайській народній республіці (КНР). Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Twitter.

Також сьогодні відбулася зустріч Луценка з Генеральним прокурором КНР Чжан Цзюнем у Верховній народній прокуратурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китайська Народна Республіка зацікавлена у створенні зони вільної торгівлі та про встановлення безвізового режиму з Україною.

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Теги публікації: Юрій Луценко, Китай  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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