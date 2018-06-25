Луценко провів зустріч з генеральним прокурором Китаю

Луценко перебуває з офіційним візитом у КНР
Генеральний прокурор України Юрій Луценко перебуває з офіційним візитом у Китайській народній республіці (КНР). Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Twitter.
Також сьогодні відбулася зустріч Луценка з Генеральним прокурором КНР Чжан Цзюнем у Верховній народній прокуратурі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китайська Народна Республіка зацікавлена у створенні зони вільної торгівлі та про встановлення безвізового режиму з Україною.