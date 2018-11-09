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Луценко пообіцяв звільнити того, хто "злив" версію про замовника Гандзюк

Новини » Суспільство    09.11.2018 - 23:27
Фото: Юрій Луценко (facebook.com/gp.gov.ua)
Фото: Юрій Луценко (facebook.com/gp.gov.ua)

Генпрокурор заявив, що оприлюднення інформації про розслідування заважає розкриттю злочину

Одна з версій про замовників нападу на активістку Катерину Гандзюк нещодавно була розсекречена, і той, хто це зробив, має бути звільнений. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі телеканалу "Прямий", передає РБК-Україна.

"Є 12 версій… Кілька днів тому, на жаль, вилилася інформація про одну з версій про замовника. Тепер уже вся країна дзвонить причетним особам. Скажіть мені, це сприяє слідству чи ні? Чи сприяє це слідству щодо інших версій? Чи підпали будинків одного з фігурантів версії, підкреслюю, навіть не підозрюваного - чи сприяє це розкриттю злочину?" - сказав Луценко.

Генпрокурор пояснив, що розкриття інформації про перебіг розслідування та версії нападу шкодить розкриттю злочину, оскільки вона є таємницею слідства.

"Якщо я дізнаюсь, хто злив одну з версій, з роботи точно вилетить", - підкреслив він

Також Луценко нагадав, що частина слідства у справі Гандзюк вже фактично завершена і до кінця року буде направлена до суду.

"Є результати, 4 виконавці та один організатор затримані. Слідство у цій частині фактично завершене. Я впевнений, до кінця року ця частина піде до суду. Наразі СБУ займається встановленням замовника", - додав генпрокурор.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні було скоєно напад на Катерину Гандзюк - їй линули в обличчя літр кислоти, внаслідок чого у жінки було діагностовано 30% опіків тіла. 4 листопада Гандзюк померла.

9 листопада голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив на брифінгу, що наразі підстав для встановлення замовників вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк не достатньо.

У цьому році в Україні сталось понад 1200 вбивств, - Луценко ГПУ має багато підстав знайти замовника нападу на Гандзюк у короткі терміни, - Луценко
Новини України Юрій ЛуценкоследствиеКатерина Гандзюк
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