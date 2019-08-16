Луценко всегда поддерживал Грымчака, - журналист

Генпрокурор Юрий Луценко всегда поддерживал заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог журналиста Сергея Иванова на «Цезор.НЕТ».

«Приближенность к Генпрокурору делала Грымчака эффективным «решалой» вопросов, связанных с разрешениями на строительство, ведь выдать вопреки закону разрешение со стороны Министерства культуры не стоит ничего, если нет гарантии того, что прокуратура его потом не оспорит или не откроет уголовное производство. Более того, ранее правоохранители уже интересовались Грымчаком, неоднократно проводилась оперативная разработка, но дружба с Луценко и утечки информации позволяли ему избежать каких-либо проблем», - написал блогер.

Как отмечается, 14 августа Служба безопасности Украины обнародовала видео задержания заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, которого подозревают в вымогательстве 1,1 миллиона долларов взятки.

«Да, это правда. ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение свыше 1 млн долл моего бывшего помощника и депутата Ю. Грымчака, - написал в своем Фейсбуке Генпрокурор Юрий Луценко.

«НСРД свидетельствует, что он и его помощники требовали средства за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. Стыдно за него», - добавил он.

Юрий Грымчак политическую карьеру начал с 1997 года с секретаря Макеевского городского комитета Социалистической партии в руководство которой входил нынешний генпрокурор. В 2002 - 2005 работал помощником народного депутата Юрия Луценко.

С 25 октября 2016 года Грымчак работал в МинВОТ на должности советника министра Вадима Черныша, а 10 марта 2017 года стал его заместителем.