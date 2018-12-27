На Луценка подали заяву за розголошення відомостей у справі Гандзюк

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Заяву подано до Державного бюро розслідувань

Адвокат, брат народного депутата Мустафи Найема Масі подав заяву щодо генерального прокурора України Юрія Луценка про кримінальне правопорушення за розголошення відомостей у справі активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook адвоката.

Адвокат підкреслив, що розголошення відомостей досудового розслідування може призвести до негативних наслідків для розслідування.

"Подав на генпрокурора Луценка Ю. В. заяву про кримінальне правопорушення за розголошення відомостей досудового розслідування у справі Каті Гандзюк. Це правопорушення передбачене ч. 2 статті 387 КК України. Мова йде про розголошення, вчинене прокурором незалежно від того, чи приймав він безпосередню участь у досудовому розслідуванні", - зазначив адвокат.

Масі Найем підкреслив, що публічне оголошення про намір повідомити певним особам про підозру може дати чіткий сигнал таким особам про те, що їм варто здійснити певні дії для уникнення застосування до них відповідних процесуальних дій.

"Такий же ефект матиме і оголошення ймовірного мотиву вбивства та повідомлення про те, що саме такий мотив наразі виводить слідство на ім‘я ймовірного замовника. Заяву подали до Державного бюро розслідувань, до підслідності якого входить розслідування злочинів, вчинених зокрема генпрокурором, окрім тих, що підслідні НАБУ", - написав він.

Нагадаємо, 21 грудня семи фігурантам справи про вбивство Гандзюк повідомлено про підозру. Вона була оголошена за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як писало РБК-Україна раніше, Луценко заявляв, що слідство встановило всіх замовників та організаторів убивства Катерини Гандзюк.

Агентство також писало, що Генеральна прокуратура не передала Службі безпеки України значну частину доказів у матеріалах справи відносно вбивства Гандзюк.