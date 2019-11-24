Луценко обвинял Йованович в расходовании денег на пиар НАБУ, - American Oversight

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко жаловался личному адвокату президента США Руди Джулиани о том, что экс-посол США Мари Йованович тратит много денег на пиар Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом говорится в рассекреченных документах Госдепа США, обнародованных American Oversight.

В документах говорится, что во время встречи с Джулиани в Нью-Йорке Луценко жаловался, что Йованович тратит много денег на пиар-кампанию НАБУ, а также хочет сделать директора бюро Артема Сытника следующим президентом. На встрече также присутствовали Джордж Бойл, Игорь Фруман, Лев Парнас, Глеб Загорий и Гюндуз Мамедов.

Кроме того, экс-генпрокурор жаловался на плохое руководство в новосозданных антикоррупционных органах, их неуправляемость и неэффективность, а также на конфликт между Сытником и прокурором Назаром Холодницьким. Сытник якобы заявлял, что поддерживает президентскую кампанию Хиллари Клинтон.

Кроме Йованович на встрече обсуждалась деятельность бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в Украине, в частности, вознаграждения, выплачиваемые членам правления газовой компании Burisma. Также упоминалась "черная книга "Партии регионов" и бывший генпрокурор Виктор Шокин.

Напомним, ранее сообщалось, что рассекреченные документы Госдепа подтвердили связь между адвокатом президента США Джулиани с госсекретарем Майком Помпео. Помпео помогал Джулиани в кампании по дискредитации посла США в Украине Йованович.

Как писало РБК-Украина, во время публичных показаний в Конгрессе посол США в Украине Йованович опровергла обвинения экс-генпрокурора Луценко в том, что она якобы запрещала украинским правоохранительным органам преследовать некоторых людей.