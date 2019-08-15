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Луценко обвинил СБУ в сокрытии материалов по делу Гандзюк

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Свидетельские показания указывают на широкий круг заказчиков

Служба безопасности Украины (СБУ) скрывала материалы допросов, которые могли расширить количество заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью изданию "Цензор.НЕТ".

Луценко заявил, что ГПУ планировало закончить следствие не позднее прошлой пятницы и вручить Владиславу Мангера материалы для ознакомления.

"Но появился новый человек, который предположительно даст новые показания, которые вероятно расширят число участников заговора", - сообщил он.

Луценко также сказал, что в этом деле есть и плохая новость, поскольку выяснилось, что аналогичные показания, которые ждут от свидетеля, уже есть у СБУ, а в деле их нет.

"Допрос был скрыт. Об этом я сегодня получил рапорт. В показаниях свидетеля со ссылкой на другого человека говорится, что наказать Катю приняли решение на встрече, где кроме Мангера, были и другие люди", - рассказал генпрокурор.

Как сообщало РБК-Украина, 6 августа генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ завершит досудебное расследование в отношении подозреваемого в заказе убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк Владислава Мангера до конца этой недели.

Напомним, Покровский районный суд Днепропетровской области 6 июня вынес приговоры по делу убийства Гандзюк. Суд приговорил Сергея Торбина к шести годам и шести месяцам тюрьмы, Никите Грабчуку суд дал шесть лет тюрьмы, Владимиру Васяновичу и Вячеславу Вишневскому - четыре года, Виктору Горбунову - три года. Кроме того, суд зачислил фигурантам уже отбытый срок.

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