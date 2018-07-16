Луценко не виключає нових подань на нардепів ближче до осені  

Луценко планує внести подання за два тижні до початку роботи парламенту

Генеральний прокурор України Юрій Луценко не виключає нових подань на зняття депутатської недоторканності ближче до початку роботи Верховної ради. Про це він заявив сьогодні під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Генпрокурор нагадав, що загалом прокуратура внесла подання про зняття депутатської недоторканності з одинадцятьох народних обранців.

"Я внесу подання ті, які вносив і не виключаю, що будуть нові", - заявив Луценко.

Він зазначив, що подання планує це зробити орієнтовно за два тижні до початку роботи парламенту після літніх канікул.

"Подам я їх за два тижні до початку роботи Верховної ради, щоби голова парламенту міг розписати їх за відповідними комітетами", - сказав Луценко.

Зазначимо, Рада повернеться з канікул 3 вересня, перше ж засідання парламенту відбудеться 4 вересня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у НАБУ готуються нові подання на нардепів.