Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

За тиждень правоохоронці мають розпочати перевірку документів забудовників

Генпрокурор Юрій Луценко ініціює зупинку всіх будівництв в Одесі на місяць для перевірки всіх дозвільних документів. Про це він заявив у ході брифінгу в Одесі, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Луценка, в багатьох випадках насилля на вулицях відбуваються через протистояння різних забудовників.

"Очевидно, що треба розібратися чому так стається. Більшість із забудовників не мають повного комплекту документів і користуються близкістю до влади. Всі будівництва мають бути законними. Тому, я сьогодні попросив губернатора в рамках його повноважень, міністра внутрішніх справ в рамках його повноважень провести зупинку всіх будівництв, провести перевірку всіх документів. Причому, почати це за тиждень. Алгоритм ми маємо запропонувати за тиждень, далі всі будівельники мають показати всі документи. Почнемо з самої Одеси, а потім далі", - заявив він, зазначивши, що пропонується запинити всі будівництва в Одесі на місяць.

Крім того, Луценко сьогодні провів в Одесі нараду керівництва правоохоронних органів, зазначивши, що незаконне будівництво в Одесі велося і ведеться.

"Перша вимога цієї наради припинити будь-які форми незаконного бізнесу на території області, вони є основним джерелом злочинів щодо громадських активістів. Незаконне будівництво, незаконний гральний бізнес, незаконний продаж в аптеках наркотиків, незаконне відведення землі та інші форми мають бути чітко проаналізовані силовими структурами і кримінальні провадження, яких є безліч, по кожному з цих випадків мають бути доведені до логічного кінця. Це питання номер один", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі 30 листопада на Гагарінському плато сталася масова бійка на будівельному майданчику компанії "Будова", яку пов'язують з Володимиром Галантерником.