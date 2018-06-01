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Луценко не хотів би очолювати Генпрокуратуру після президентських виборів

НовиниПолітика    01.06.2018 - 21:38
Фото: Юрій Луценко (gp.gov.ua)
Фото: Юрій Луценко (gp.gov.ua)

Також він не має наміру йти в прем'єри або балотуватися на пост президента

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що не хотів би очолювати відомство після президентських виборів. Про це він заявив сьогодні в ефірі "Радіо НВ".

"Відверто, ні, не хочу, тому що на кожній роботі є термін корисності керівника. Я думаю, що я вже більшість своїх позитивних можливостей віддав системі... Звичайно, є і негативи. Думаю, що моє завдання утримати цей режим до завершення виборчої кампанії. Після цього, я переконаний, що парламент прийме відповідне рішення. Я за роботу не тримаюся. З іншого боку, я, звичайно, по-людськи втомився від стресу протягом вже більше 700 днів", - сказав він у відповідь на питання ведучого, чи хотів би він залишитися генпрокурором у разі переобрання Петра Порошенка президентом.

Також Луценко не має наміру йти в прем'єри або балотуватися на пост президента.

Нагадаємо, раніше сьогодні Луценко назвав причини імітації вбивства журналіста Аркадія Бабченка. За його словами, така імітація передбачена в ст. 271 Кримінально-процесуального кодексу і використовувалася понад 30 разів за останні 2,5 роки.

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Теги публікації: Юрій Луценко, ГПУ, Генпрокурор  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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