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Адвокаты Германа будут обжаловать решение суда

НовостиПроисшествия    31.05.2018 - 23:30
Фото: Борис Герман (РБК-Украина)
Фото: Борис Герман (РБК-Украина)

Об этом сообщил адвокат Евгений Солодко

Адвокат подозреваемого в покушении на убийство журналиста Аркадия Бабченко заявил, что сторона защиты будет обжаловать решение суда. Об этом адвокат Евгений Солодко сообщил в комментарии журналистам после заседания суда, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы будем подавать апелляцию. Она будет обязательно. Возможно за эти 5 дней появится новая информация", - сообщил он.

По его словам, показания прокуроров необоснованные.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко.

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток", - сказала судья.

Отметим, сегодня, в ходе судебного заседания адвокат подозреваемого Бориса Германа в Шевченковском районном суде заявил, что нет оснований считать, что был совершен террористический акт. Вместе с тем, прокуратура просила избрать Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.

 

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Теги публикации: Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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