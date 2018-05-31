Адвокаты Германа будут обжаловать решение суда

Об этом сообщил адвокат Евгений Солодко

Адвокат подозреваемого в покушении на убийство журналиста Аркадия Бабченко заявил, что сторона защиты будет обжаловать решение суда. Об этом адвокат Евгений Солодко сообщил в комментарии журналистам после заседания суда, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы будем подавать апелляцию. Она будет обязательно. Возможно за эти 5 дней появится новая информация", - сообщил он.

По его словам, показания прокуроров необоснованные.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко.

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток", - сказала судья.

Отметим, сегодня, в ходе судебного заседания адвокат подозреваемого Бориса Германа в Шевченковском районном суде заявил, что нет оснований считать, что был совершен террористический акт. Вместе с тем, прокуратура просила избрать Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.