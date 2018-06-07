Луценко анонсував нову підозру по справі Бабченка

Луценко не повідомив, кому саме буде вручено підозру

Генеральна прокуратура України готує нову підозру по справі щодо замовлення вбивства журналіста Аркадія Бабченка. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Завдяки імітуюванню вбивства журналіста (Бабченка, - ред.) ми отримали більше інформації про замовника. Найближчим часом ми готуємо нову підозру по цій справі. Слідство триває", - зазначив він.

Разом з тим, Луценко не повідомив, кому саме буде вручено підозру.

Нагадаємо, раніше глава Служби безпеки України (СБУ) Василь Грицак заявляв, що вбивство журналіста Аркадія Бабченка сприяло б загостренню ситуації в Україні. Наразі Грицак впевнений, що слідству вдастся довести, що за замахом на Бабченка криються російські спецслужби.