"Лупят со всех орудий". Мэр Мариуполя рассказал о ситуации в городе

Мариуполь является одной из самых горячих точек в Украине. Российские оккупанты не перестают обстреливать жилые кварталы и инфраструктуру, в связи с этим в городе может произойти гуманитарная катастрофа.

"Ситуация очень сложная, но мы держимся. У нас гуманитарная блокада, которую создали российские войска, обстреляв критически важную инфраструктуру. Мы без тепла, без света, без воды и практически без связи. И у нас заканчиваются продукты и медикаменты. Поэтому мы со вчера очень просим переговорную группу, чтобы город Мариуполь попал в гуманитарный коридор и мы могли вывезти людей. Потому что пять дней идет беспощадный обстрел жилых массивов города – не позиций Вооруженных сил. Много раненых и убитых и мы, к сожалению, не можем установить их количество из-за непрекращающихся обстрелов", – сказал Бойченко.

По словам градоначальника, противник атакует город тяжелым вооружением, однако украинские войска держат оборону.

"Сначала был обстрел в восточной части города – это так называемый Левый берег. Сейчас они работают Западном и Северо-западном направлении. Люди девятые сутки сидят в подвалах, в укрытиях. Они лупят со всех орудий: с "градов", с тяжелой артиллерии и несколько раз даже применяли авиаобстрелы и авиабомбы. Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, наш героический полк "Азов", наша морская охрана и морпехи удерживают границы нашего города. Вражеских войск на сегодня в городе нет", – отметил глава Мариуполя.