"Луплять з усіх знарядь". Мер Маріуполя розповів про ситуацію в місті

"Ситуація дуже складна, але ми тримаємося. У нас гуманітарна блокада, яку створили російські війська, обстрілявши критично важливу інфраструктуру. Ми без тепла, без світла, без води та практично без зв'язку. І у нас закінчуються продукти та медикаменти. Тому ми з вчора дуже просимо переговорну групу, щоб місто Маріуполь потрапило в гуманітарний коридор і ми могли вивезти людей. Бо п'ять днів триває нещадний обстріл житлових масивів міста - не позицій Збройних сил. Багато поранених і вбитих, та ми, на жаль, не можемо встановити їх кількість через безперервні обстріли", - сказав Бойченко.

За словами градоначальника, противник атакує місто важким озброєнням, проте українські війська тримають оборону.

"Спочатку був обстріл у східній частині міста - це так званий Лівий берег. Зараз вони працюють Західному і Північно-західному напрямку. Люди дев'яту добу сидять в підвалах, в укриттях. Вони луплять з усіх гармат: з "градів", з важкої артилерії і кілька разів навіть застосовували авіаобстріли й авіабомби. Збройні сили України, Національна гвардія, наш героїчний полк "Азов", наша морська охорона і морпіхи утримують кордони нашого міста. Ворожих військ на сьогодні в місті немає", - зазначив голова Маріуполя.