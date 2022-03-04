"Лупят со всех орудий". Мэр Мариуполя рассказал о ситуации в городе
Мариуполь является одной из самых горячих точек в Украине. Российские оккупанты не перестают обстреливать жилые кварталы и инфраструктуру, в связи с этим в городе может произойти гуманитарная катастрофа.
Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадима Бойченко в комментарии РБК-Украина.
"Ситуация очень сложная, но мы держимся. У нас гуманитарная блокада, которую создали российские войска, обстреляв критически важную инфраструктуру. Мы без тепла, без света, без воды и практически без связи. И у нас заканчиваются продукты и медикаменты. Поэтому мы со вчера очень просим переговорную группу, чтобы город Мариуполь попал в гуманитарный коридор и мы могли вывезти людей. Потому что пять дней идет беспощадный обстрел жилых массивов города – не позиций Вооруженных сил. Много раненых и убитых и мы, к сожалению, не можем установить их количество из-за непрекращающихся обстрелов", – сказал Бойченко.
По словам градоначальника, противник атакует город тяжелым вооружением, однако украинские войска держат оборону.
"Сначала был обстрел в восточной части города – это так называемый Левый берег. Сейчас они работают Западном и Северо-западном направлении. Люди девятые сутки сидят в подвалах, в укрытиях. Они лупят со всех орудий: с "градов", с тяжелой артиллерии и несколько раз даже применяли авиаобстрелы и авиабомбы. Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, наш героический полк "Азов", наша морская охрана и морпехи удерживают границы нашего города. Вражеских войск на сегодня в городе нет", – отметил глава Мариуполя.
Напомним, вчера мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что город пережил самый тяжелый день с начала войны.
Ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли важное предприятие Мариуполя. Это ставит под угрозу жизнедеятельность города.
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