ru ua
Пт, 04 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Лупят со всех орудий". Мэр Мариуполя рассказал о ситуации в городе

Новина українською →
Мариуполь, Пятница 04 марта 2022 15:51
"Лупят со всех орудий". Мэр Мариуполя рассказал о ситуации в городе Фото: Мариуполь постоянно находится под обстрелами (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Ульяна Безпалько

Мариуполь является одной из самых горячих точек в Украине. Российские оккупанты не перестают обстреливать жилые кварталы и инфраструктуру, в связи с этим в городе может произойти гуманитарная катастрофа.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадима Бойченко в комментарии РБК-Украина.

"Ситуация очень сложная, но мы держимся. У нас гуманитарная блокада, которую создали российские войска, обстреляв критически важную инфраструктуру. Мы без тепла, без света, без воды и практически без связи. И у нас заканчиваются продукты и медикаменты. Поэтому мы со вчера очень просим переговорную группу, чтобы город Мариуполь попал в гуманитарный коридор и мы могли вывезти людей. Потому что пять дней идет беспощадный обстрел жилых массивов города – не позиций Вооруженных сил. Много раненых и убитых и мы, к сожалению, не можем установить их количество из-за непрекращающихся обстрелов", – сказал Бойченко.

По словам градоначальника, противник атакует город тяжелым вооружением, однако украинские войска держат оборону.

"Сначала был обстрел в восточной части города – это так называемый Левый берег. Сейчас они работают Западном и Северо-западном направлении. Люди девятые сутки сидят в подвалах, в укрытиях. Они лупят со всех орудий: с "градов", с тяжелой артиллерии и несколько раз даже применяли авиаобстрелы и авиабомбы. Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, наш героический полк "Азов", наша морская охрана и морпехи удерживают границы нашего города. Вражеских войск на сегодня в городе нет", – отметил глава Мариуполя.

Напомним, вчера мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что город пережил самый тяжелый день с начала войны.

Ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли важное предприятие Мариуполя. Это ставит под угрозу жизнедеятельность города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
В эти часы и дни происходит слом ситуации на войне, - Резников
В эти часы и дни происходит слом ситуации на войне, - Резников
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина