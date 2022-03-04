ru ua
Пт, 04 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Луплять з усіх знарядь". Мер Маріуполя розповів про ситуацію в місті

Новость на русском →
Маріуполь, П'ятниця 04 березня 2022 15:51
"Луплять з усіх знарядь". Мер Маріуполя розповів про ситуацію в місті Фото: Маріуполь постійно перебуває під обстрілами (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Уляна Безпалько

Маріуполь є однією з найгарячіших точок в Україні. Російські окупанти не перестають обстрілювати житлові квартали та інфраструктуру, у зв'язку з цим у місті може статися гуманітарна катастрофа.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадима Бойченко в коментарі РБК-Україна.

"Ситуація дуже складна, але ми тримаємося. У нас гуманітарна блокада, яку створили російські війська, обстрілявши критично важливу інфраструктуру. Ми без тепла, без світла, без води та практично без зв'язку. І у нас закінчуються продукти та медикаменти. Тому ми з вчора дуже просимо переговорну групу, щоб місто Маріуполь потрапило в гуманітарний коридор і ми могли вивезти людей. Бо п'ять днів триває нещадний обстріл житлових масивів міста - не позицій Збройних сил. Багато поранених і вбитих, та ми, на жаль, не можемо встановити їх кількість через безперервні обстріли", - сказав Бойченко.

За словами градоначальника, противник атакує місто важким озброєнням, проте українські війська тримають оборону.

"Спочатку був обстріл у східній частині міста - це так званий Лівий берег. Зараз вони працюють Західному і Північно-західному напрямку. Люди дев'яту добу сидять в підвалах, в укриттях. Вони луплять з усіх гармат: з "градів", з важкої артилерії і кілька разів навіть застосовували авіаобстріли й авіабомби. Збройні сили України, Національна гвардія, наш героїчний полк "Азов", наша морська охорона і морпіхи утримують кордони нашого міста. Ворожих військ на сьогодні в місті немає", - зазначив голова Маріуполя.

Нагадаємо, вчора мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що місто пережило найважчий день з початку війни.

Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли важливе підприємство Маріуполя. Це ставить під загрозу життєдіяльність міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
DAILY
Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна