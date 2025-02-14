"Луплять" щодня. Влада Брянської області ігнорує вибухи в регіоні (перехоплення)

Так, у перехопленій розвідниками розмові мешканка Брянської області обурюється відсутністю реакції та інформування населення з боку місцевої влади про вибухи, спричинені злочинною війною Росії проти України.

"Не говорят ничего об этом. У нас же (губернатор, - ред) ниче не пишет. У нас только подслушка, что люди напишут. У Богомаза (губернатор Брянської області РФ, - ред) все в порядке, все спокойно. ....Суземка, белая березка - это уже вообще. Каждый день. Как ломаковку нашу. Уже никто внимания не обращает. Каждый день лупят там", - побідкалась.

Також росіянка припускає, що швидкого закінчення бойових дій не буде і боїться ядерної війни - схоже, як зазначають в ГУР, жінка серйозно уражена російською пропагандою.

"Долго, наверное, будет все это дело. А потом хоть бы ядерной войной не кончилось это все. Ой, Нина… Америке п**рену. Они считают, что они первые ударят, мы погибнем, а они будут царствовать. И все", - зітхнула вона.