"Луплять" щодня. Влада Брянської області ігнорує вибухи в регіоні (перехоплення)
Власти Брянской области (Россия) игнорируют постоянные взрывы в регионе. Они каждый день рапортут, что в области "все в порядке".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.
Так, у перехопленій розвідниками розмові мешканка Брянської області обурюється відсутністю реакції та інформування населення з боку місцевої влади про вибухи, спричинені злочинною війною Росії проти України.
"Не говорят ничего об этом. У нас же (губернатор, - ред) ниче не пишет. У нас только подслушка, что люди напишут. У Богомаза (губернатор Брянської області РФ, - ред) все в порядке, все спокойно. ....Суземка, белая березка - это уже вообще. Каждый день. Как ломаковку нашу. Уже никто внимания не обращает. Каждый день лупят там", - побідкалась.
Також росіянка припускає, що швидкого закінчення бойових дій не буде і боїться ядерної війни - схоже, як зазначають в ГУР, жінка серйозно уражена російською пропагандою.
"Долго, наверное, будет все это дело. А потом хоть бы ядерной войной не кончилось это все. Ой, Нина… Америке п**рену. Они считают, что они первые ударят, мы погибнем, а они будут царствовать. И все", - зітхнула вона.
Вибухи в Брянській області
Вибухи в Брянській області лунають із постійною періодичністю. У більшості випадків РФ сама обстрілює регіон, звинувачуючи в цьому Сили оборони України.
Водночас ЗСУ атакують військові об'єкти в регіоні і, на відміну від окупантів, ніколи не ціляться по цивільних людях і житлових районах. Наприклад, у листопаді минулого року Сили оборони України завдали повторного удару по складу боєприпасів у Брянській області. Зафіксовано 12 вторинних вибухів і детонацію.
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