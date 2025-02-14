"Лупят" каждый день. Власти Брянской области игнорируют взрывы в регионе (перехват)

Так, в перехваченном разведчиками разговоре жительница Брянской области возмущается отсутствием реакции и информирования населения со стороны местных властей о взрывах, вызванных преступной войной России против Украины.

"Не говорят ничего об этом. У нас же (губернатор, - ред) ниче не пишет. У нас только подслушка, что люди напишут. У Богомаза (губернатор Брянской области РФ, - ред) все в порядке, все спокойно. ....Суземка, белая березка - это уже вообще. Каждый день. Как ломаковку нашу. Уже никто внимания не обращает. Каждый день лупят там", - побидкалась.

Также россиянка предполагает, что быстрого окончания боевых действий не будет и боится ядерной войны - похоже, как отмечают в ГУР, женщина серьезно поражена российской пропагандой.

"Долго, наверное, будет все это дело. А потом хоть бы ядерной войной не кончилось это все. Ой, Нина... Америке п**рену. Они считают, что они первые ударят, мы погибнем, а они будут царствовать. И все", - вздохнула она.