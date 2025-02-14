"Лупят" каждый день. Власти Брянской области игнорируют взрывы в регионе (перехват)
Влада Брянської області (Росія) ігнорує постійні вибухи в регіоні. Вона щодня рапортує, що в області "все гаразд".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
Так, в перехваченном разведчиками разговоре жительница Брянской области возмущается отсутствием реакции и информирования населения со стороны местных властей о взрывах, вызванных преступной войной России против Украины.
"Не говорят ничего об этом. У нас же (губернатор, - ред) ниче не пишет. У нас только подслушка, что люди напишут. У Богомаза (губернатор Брянской области РФ, - ред) все в порядке, все спокойно. ....Суземка, белая березка - это уже вообще. Каждый день. Как ломаковку нашу. Уже никто внимания не обращает. Каждый день лупят там", - побидкалась.
Также россиянка предполагает, что быстрого окончания боевых действий не будет и боится ядерной войны - похоже, как отмечают в ГУР, женщина серьезно поражена российской пропагандой.
"Долго, наверное, будет все это дело. А потом хоть бы ядерной войной не кончилось это все. Ой, Нина... Америке п**рену. Они считают, что они первые ударят, мы погибнем, а они будут царствовать. И все", - вздохнула она.
Взрывы в Брянской области
Взрывы в Брянской области раздаются с постоянной периодичностью. В большинстве случаев РФ сама остреливает регион, обвиняя в этом Силы обороны Украины.
В тоже время ВСУ атакуют военные объекты в регионе и в отличие от оккупантов никогда не целится по гражданским людям и жилым районам. Например, в ноябре прошлого года Силы обороны Украины нанесли повторный удар по складу боеприпасов в Брянской области. Зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.