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Лунін зупинив "Манчестер Юнайтед", Мудрик зіграв тайм за "Челсі": відео

Фото: Андрій Лунін не дозволив забити МЮ (marca.com)
Автор: Антон Федорців

Українські легіонери в провідних чемпіонатах Європи продовжують підготовку до прийдешнього сезону. Чергові спаринги зіграли воротар Андрій Лунін і вінгер Михайло Мудрик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Контрольні матчі

"Челсі" – "Ньюкасл" – 1:1

Голи: Джексон, 12 – Альмірон, 45+4

"Реал" – "Манчестер Юнайтед" – 2:0

Голи: Беллінгем, 6, Хоселу, 89

Голкіпер відіграв увесь спаринг проти МЮ. Українець провів перший "сухий" матч у міжсезоння. Лунін став надійним тилом для мадридців. Зокрема, він парирував небезпечний удар Гарначо під поперечину та підступний постріл Мактомінея з дистанції. Загалом кіпер збірної виконав 5 сейвів.

Натомість в атаці "Реал" зіграв краще за "Юнайтед". Королівський клуб оформив по голу на старті та фініші зустрічі. Спершу Беллінгем елегантним парашутом реалізував момент після передачі Рюдігера через півполя. А потім Хоселу бісіклетою залишив поза справами Онана.

Зате Мудрик провів 45 хвилин поєдинку проти "Ньюкасла". Українець вийшов у старті "синіх". Саме в першому таймі лондонці оформили єдиний забитий м'яч. Джексон скористався помилкою оборони "сорок" і пробив Поупа. Асистентом став Матсен.

"Ньюкасл" відігрався перед перервою. Це Альмірон уник офсайдної пастки та відправив м'яч під дальню стійку, перегравши голкіпера "Челсі" Кепу. Друга половини зустрічі виявилася безгольовою.

Українець Єгор Ярмолюк потрапив до заявки "Брентфорда" на спаринг проти "Брайтона" (0:2). Однак, на полі перспективний хавбек так і не з'явився. Натомість універсал лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко через ушкодження пропустив поєдинок проти "Барселони" (5:3).

До слова, раніше зібрали п'ятірку найгучніших літніх трансферів УПЛ у спеціальній підбірці.

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Манчестер ЮнайтедРеалАндрій ЛунінЧелси